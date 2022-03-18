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الجمعة، 18-03-2022 02:18 م

فلكياً.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري- قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن شهر رمضان المبارك يبدأ فلكيا يوم السبت الموافق 2 نيسان المقبل ويكون عيد الفطر المبارك وأول شهر شوال يوم الخميس 2 آيار 2022 ، وبهذا فإنه من المتوقع أن يتمم رمضان 1433 هـ 30 يوماً.

وأضاف أن مدينة خورفكان - وتحديدا عند جزيرة القرش قرب ميناء خورفكان وهو أقصى موقع شرقي بالدولة - ستسبق العاصمة أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 8 دقائق قبلها.. فيما يكون في الغويفات والسلع أقصى موقع غربي للدولة وتعقب العاصمة في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 12 دقيقة بعدها وبذلك يكون فارق التوقيت في الموعد 20 دقيقة تتقدم فيها خورفكان عن الغويفات في بداية الصيام فجرا و عند الإفطار مع الغروب .. موضحا أنه عندما يكون آذان الفجر في خورفكان 04:48 يكون في العاصمة أبوظبي 04:56 ، و في السلع والغويفات 05:08.

وذكر الجروان أنه في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون وقت بدء الصوم في العاصمة أبوظبي مع آذان الفجر الساعة 04:56 صباحا والإفطار/ الغروب الساعة 06:42 مساء وعدد ساعات الصوم يبلغ 13:46 ساعة .. لافتا إلى أنه في آخر رمضان يكون بدء الصوم و الفجر الساعة 04:26 صباحا والإفطار( الغروب) الساعة 06:55 مساء وعدد ساعات الصوم 14:29 ساعة.

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الامارات اليوم


 




 

 


 

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