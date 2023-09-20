عضو بالكونغرس يطالب باتخاذ قرار التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري-

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قال السيناتور الأمريكي، جيمس فانس أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا يستطيع توفير الأسلحة لكل من أوكرانيا وتايوان، مطالبا واشنطن باتخاذ قرار يأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية.وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن فانس حذر من تداعيات ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا: "أخشى ما أخشاه أننا نزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة ونحن لا ننتج ما يكفي"، مضيفا أن "التأخير في إمدادات الأسلحة إلى تايوان يظهر أن المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي لا يمكنه العمل على جبهتين".وأكد فانس: "نحن بحاجة إلى التخلي عن إحداهما لصالح الأخرى، وهو ما يصب في مصلحة أمننا القومي".وأوضح: "إذا حاولت الصين مهاجمة تايوان أو الاستيلاء عليها.. فسوف تدمر الاقتصاد الأمريكي بالكامل، لأن مقدار اعتمادنا على مختلف الصناعات التايوانية، وخاصة أشباه الموصلات التايوانية، يعني أن الصين سيكون لها تأثير هائل علينا".وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.