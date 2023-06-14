الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

الأربعاء، 14-06-2023 10:34 ص

علماء روسيا يبتكرون صاروخا شراعيا لتدمير الأهداف تحت الماء

648962414c59b706a64093ac


الوكيل الإخباري - صمم خبراء أكاديمية الأميرال كوزنيتسوف البحرية الروسية صاروخا شراعياً مزوداً بقذيفة ذاتية التوجيه لتدمير الأهداف تحت الماء.

اضافة اعلان

 

وتشير وثائق التصميم المنشورة على موقع Rospatent، إلى أن هذا الصاروخ يمكن إطلاقه من السفن والطائرات ويتميز بمدى طيران أكبر وصغر وزنه وحجمه.

ويتألف الصاروخ الشراعي من جسم داعم ومحرك إطلاق نفاث متصل به في الخلف. وفي هذا المكان أيضاً جهاز فصل المحرك والمثبت. أما في الجزء الأمامي من الصاروخ فيحتوي على قذيفة ذاتية التوجيه مزودة بجهاز لإدخال البيانات من دون التلامس مع منظومة التحكم بالطائرة.


ووفقاً للمصممين، فهذا الصاروخ بخلاف الصواريخ المماثلة، بما في ذلك صاروخ MALAFON الفرنسي المضاد للغواصات، يتميز بنطاق تدمير أوسع وخفة في الوزن والحجم الصغير. وتم تحقيق هذه النتيجة بالتخلي عن المسار الباليستي للقذيفة واستخدام الرفع الديناميكي الهوائي للجناح.


ووفقاً لوثائق التصميم، يعمل الصاروخ الشراعي الروسي الجديد على النحو التالي: قبل إطلاق الصاروخ إلى الهدف المقرر، يتم إدخال بيانات مهمة الطيران في نظام التحكم والتحكم عن بعد الموجودة على متن الصاروخ والقذيفة.


وبعد نفاد الوقود ينفصل المحرك النفاث والمثبت عن الصاروخ ويتحول إلى التحليق أفقياً مع الحفاظ على الارتفاع. وعند وصوله إلى النقطة المحسوبة يغوص في الماء وتفتح الأشرعة والمظلة وعند اكتشاف الهدف تنفصل القذيفة عن جسم الصاروخ وتقترب من الهدف وتدمره.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64898cc342360447385b5443

تركيا تعلن القضاء على أكثر من 40 مسلحا شمالي سوريا

3333333333333333333333

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

648979a24c59b774ff520017

هل يلقي ترامب ببايدن وعائلته في غياهب السجون إذا استلم الرئاسة مرة أخرى؟

64896edc4c59b70343661472

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد

WemZGt8n-Schengen-visa-from-Finnish-Consulate-1200x675-1

"أسهل وأرخص وأسرع".. نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن

648969ad42360444cc2a5550

اليونان: إنقاذ ما يزيد على 80 مهاجرا من زورق صيد غارق

أخبار متعلقة
6465fa194236046abc2e24cf

روسيا تختبر طائرات مدنية جديدة ومحركات طورتها لها

الدومااا

نواب مجلس الدوما يصوتون بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية

6463386c423604529036edd9

"واشنطن بوست": لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟

6463442c4236047738479847

احتجاجات في اليابان على خطة إطلاق مياه مشعة من منشأة فوكوشيما

194436

ألمانيا تكرّم أنغيلا ميركل

2023515193424324PD

الأجهزة الأمنية تبحث عن حاكم مصرف لبنان المركزي