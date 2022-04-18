عمدة لفيف: مقتل 6 أشخاص إثر قصف روسي

الوكيل الإخباري-كشف الحاكم الإقليمي لمدينة لفيف الأوكرانية، ماكسيم كوزيتسكي، الإثنين، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في قصف روسي على المدينة الواقعة غربي أوكرانيا.



وقال في تصريحات على "تليغرام"، الإثنين، إن هناك "6 قتلى و8 جرحى بينهم طفل" جراء الضربات الروسية التي "استهدف بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات، ما تسبب في اندلاع حرائق"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".



وفي السياق، أوضح كوزيتسكي أن المدينة "تعرضت لخمس ضربات صاروخية روسية".



من جهته، أعلن ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر تعرض لفيف لضربات صاروخية مصدرها القوات الروسية.



وكتب "شنت خمس ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية لمدنية لفيف القديمة".



واتهم بودولياك بمواصلة روسيا "مهاجمة المدن الأوكرانية بهمجية من الجو معلنين للعالم بأسره حقهم قتل الأوكرانيين".





وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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