الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

الطيران المصري يعود إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حقوق الطفل

السوق المركزي يحدد أسعار الخضار والفواكه – تفاصيل

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

زيادة حوافز موظفين في وزارة الصحة - تفاصيل

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

الإثنين، 18-04-2022 03:37 م

عمدة لفيف: مقتل 6 أشخاص إثر قصف روسي

thumbs_b_c_6261497bf1a016e1a68e6308f42d0ee7


الوكيل الإخباري-كشف الحاكم الإقليمي لمدينة لفيف الأوكرانية، ماكسيم كوزيتسكي، الإثنين، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في قصف روسي على المدينة الواقعة غربي أوكرانيا.

وقال في تصريحات على "تليغرام"، الإثنين، إن هناك "6 قتلى و8 جرحى بينهم طفل" جراء الضربات الروسية التي "استهدف بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات، ما تسبب في اندلاع حرائق"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفي السياق، أوضح كوزيتسكي أن المدينة "تعرضت لخمس ضربات صاروخية روسية".

من جهته، أعلن ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر تعرض لفيف لضربات صاروخية مصدرها القوات الروسية.

وكتب "شنت خمس ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية لمدنية لفيف القديمة".

واتهم بودولياك بمواصلة روسيا "مهاجمة المدن الأوكرانية بهمجية من الجو معلنين للعالم بأسره حقهم قتل الأوكرانيين".


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

اضافة اعلان

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_217b260fe262e523693ee767f19fa5f8

الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابيًا في حصيلة أولية لعملية "قفل المخلب"

Egypt Flag Photos (24)

مصر تحدد موعد اجازة عيد الفطر والعمال

1650280179438

البرلمان العربي يطالب بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام

image-18285-1

مصر .. العمل يوضح حول الاجازات السنوية المستحقة للعمال

206787

أوكرانيا: مقتل 205 أطفال جراء الهجمات الروسية

WhatsApp Image 2022-04-18 at 2.19.04 AM

الكويت .. اندلاع حريق هائل بمنطقة ميناء عبدالله -فيديو وصور

أخبار متعلقة
czo3NzoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWx3YWtlZWxuZXdzLmNvbS9Db250ZW50L1VwbG9hZC9TbGlkZXIvMzIwMjIyMDE1MjU0NzUxNzM3OTM2MC5qcGciOw==

أوكرانيا: مقتل 15 ألفا و600 جندي روسي منذ بدء الحرب

2313314

الخارجية الروسية :الغرب يحاول عزلنا والناتو يتوسع شرقاً

123511419_2580107d-9c32-42f4-9e51-624f6960c427

اوكرانيا : احتمال انضمام بيلاروسيا للحرب ضدنا وارد

اوكرانيا

أوكرانيا تكشف تفاصيل "تمرد كتيبة روسية"

1645980539817331900

الأمم المتحدة : فرار أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا للآن

c05545ea-5dd8-429e-9318-4d3c5452602e--NM9RC

روسيا تقر بأسر أكثر من 500 أوكراني وتسمح بمبادلتهم