عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف تقريبا

الوكيل الإخباري - عادت الكهرباء لجميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف تقريبا، وذلك بعد أربعة أيام من وقوع هجوم مدمر على بنيتها التحتية، وفقا لما قالته الادارة العسكرية في كييف.



وقالت السلطات العسكرية إنه بحلول صباح اليوم الأحد، عادت معظم خدمات الطاقة والمياه والتدفئة والهاتف المحمول.

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وأضافت أن العمل النهائي مستمر في شبكة الكهرباء، ولكن الطلب المرتفع قد يؤدي لحدوث انقطاع على المستوى المحلي.



وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، الذي انتقد الرئيس فولودمير زيلينسكي بسبب البطء في استعادة الخدمات، لصحيفة بيلد الألمانية إن العمل يسير " بوتيرة قياسية".

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