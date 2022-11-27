الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار الغزيرة للاردن بهذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تعرّف على كميات الهطول المطري في المملكة حتى صباح اليوم

3260 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

التربية تعلّق على حادثة ضرب مدير مدرسة من قبل طالب في عجلون

المياه: لا رسوم جديدة على الفواتير الشهرية

845.1 مليون دولار منحة أمريكية لدعم موازنة الأردن

تقرير اقتصادي: شروط الاقتراض في دول آسيا باتت أصعب

الطاقة: الربط الكهربائي مع السعودية جاهز وبانتظار توقيع الاتفاقية

الوطني للأمن السيبراني: هذا ما يجب فعله لحماية البيانات من الاختراق

الأحد، 27-11-2022 03:15 م

عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف تقريبا

تنزيل (6)


الوكيل الإخباري - عادت الكهرباء لجميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف تقريبا، وذلك بعد أربعة أيام من وقوع هجوم مدمر على بنيتها التحتية، وفقا لما قالته الادارة العسكرية في كييف.

وقالت السلطات العسكرية إنه بحلول صباح اليوم الأحد، عادت معظم خدمات الطاقة والمياه والتدفئة والهاتف المحمول.

اضافة اعلان

 

وأضافت أن العمل النهائي مستمر في شبكة الكهرباء، ولكن الطلب المرتفع قد يؤدي لحدوث انقطاع على المستوى المحلي.


وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، الذي انتقد الرئيس فولودمير زيلينسكي بسبب البطء في استعادة الخدمات، لصحيفة بيلد الألمانية إن العمل يسير " بوتيرة قياسية".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638352494c59b72a4811ced2

بولندا تستبعد مهاجمة روسيا لأراضيها

image - 2022-11-27T134344.425

إنقاذ 22 مهاجرا غربي تركيا

5e1dd4ad4c59b7334044c52b

الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة مصرية

63832a444c59b712170730cf

تأجيل زيارة لافروف إلى مينسك بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي

2424

2.2 مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية الحاد

thumbs_b_c_1f8e615315fe5d74a7a914711d0a3122

أوكرانيا تحذر: روسيا تطلق تعبئة سرية جديدة

أخبار متعلقة
image - 2022-11-24T165809.136

ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في الظلام والبرد

0f740ec3-95a9-4eee-884b-794e7ca88a9f

كييف: استعادة الكهرباء في 15 منطقة بعد الهجمات الروسية

image - 2022-11-21T164207.265

أوكرانيا تتهم الجنود الروس بسرقة دراجات السكان

thumbs_b_c_2943a591b18f26df983024f15238368e

الكرملين: لا يمكن تخيل إجراء مفاوضات علنية مع كييف

6367ebe7423604784741ee06

مكتب زيلينسكي: وضع الكهرباء في كييف صعب

_123470256_gettyimages-1238847374-612x612

انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وسط قصف روسي