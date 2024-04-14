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الأحد، 14-04-2024 02:23 م

غارة إسرائيلية على بلدة لبنانية على الحدود مع سوريا

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الوكيل الاخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارة على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان على الحدود السورية.

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ووثقت فيديوهات الغارة التي استهدفت مبنى في البلدة، ما أدى إلى تدميره دون الإفادة بوقوع إصابات حتى الساعة.

فيما يشهد طول الساحل اللبناني وصولا إلى منطقة جبيل شمال بيروت، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان، كما شن غارة بصاروخين على بلدة الخيام.

 




 

 


 

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