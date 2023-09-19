غوتيريش: ما حدث في درنة الليبية مثال على التحديات المحيطة بالبشر

الوكيل الإخباري - اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الأزمات السياسية تزداد، وأن العالم يعيش تحولاً فوضوياً، وأنّ الاختلافات بين القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم تتعمق يوماً بعد يوم.

اضافة اعلان



وأضاف غوتيريش في كلمة له في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثامنة والسبعين، أنّ العالم يواجه مجموعة من التهديدات الوجودية كأزمة المناخ والتكنولوجيا، التي لا تزال في مرحلة انتقال فوضوية كالذكاء الاصطناعي، وما حدث في مدينة درنة الليبية مثال واضح على التحديات والكوارث المحيطة بالبشر.



وأشار إلى أنّ الديمقراطية مهددة في الكثير من دول العالم ويجب علينا احترام القانون الدولي.

