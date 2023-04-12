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الأربعاء، 12-04-2023 09:39 ص

ترامب يكشف عن رأيه في قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأمريكيين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الثلاثاء في إجابة عن سؤال عن تقييمه لهؤلاء القادة "جميعهم الأفضل. رجالنا ليسوا ولم يكونوا مثلهم أبدا. هؤلاء الناس هم الأفضل في لعبتهم".

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ووصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدا"، وقال إنه تحدث معه حول أوكرانيا، مضيفا أنه شعر في كلام بوتين بحب الزعيم الروسي لذلك البلد.


وقال: "رأيت أنه يحبها ويعتبرها جزءا من روسيا. قلت له: لن يحدث هذا ما دمت رئيسا.. كانت لدينا علاقة جيدة جدا..".


وتابع: "كنت أسوأ شيء حدث له. لقد أغلقت خط الأنابيب الخاص به. ما سمعتم قط عبارة "نورد ستريم" قبل أن أتولى السلطة.. (لكن مع ذلك) كانت لدي علاقة رائعة معه".

وفي حديثه عن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصفه ترامب بأنه "رجل لامع"، وقال: "عندما كانت هوليوود تبحث عن ممثل يلعب دور جين بينغ، فشلوا في العثور على أحد، لأنه لا يوجد أحد مثله.. نظرته وعقله وما إلى ذلك.. كانت العلاقة بيننا ممتازة".


كما أثنى ترامب نفس الثناء على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال: "ما مدى ذكاء كيم جونغ أون؟ إنه الأفضل. يقول الناس أشياء مختلفة عنه. في الواقع هو ذكي جدا.. لقد وصل إلى السلطة وهو في سن مبكرة جدا، عندما كان في 23-24 من عمره.. والآن يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد. وهذا ليس بالأمر السهل".

 

RT

 




 

 


 

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