غوتيريش يرحب بعقد قمة المستقبل في 2024

الوكيل الإخباري - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشأن عقد قمة المستقبل في عام 2024.

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وكان غوتيريش قد اقترح القمة في تقريره المعروف باسم "خطتنا المشتركة".



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، اليوم السبت، إن القمة ستشكل فرصة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، لتنشيط العمل العالمي من أجل التعامل بشكل أفضل مع أنواع الصدمات والمشاكل العالمية المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها.



وتابع أن القمة ستكون أيضا فرصة لإعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ولمضاعفة العمل بشأن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة والالتزامات القائمة الأخرى، وستهدف إلى الاتفاق على حلول ملموسة للتحديات التي نشأت أو ظهرت في الآونة الأخيرة.



وأشار دوجاريك إلى أن القمة ستتفق على وثيقة ختامية "ميثاق من أجل المستقبل"، تجعل النظام متعدد الأطراف مناسبا للتحديات الحالية والمستقبلية.



بترا