غينيا.. إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة كوناكري

الوكيل الإخباري - سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط العاصمة الغينية كوناكري التي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليها صباح اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان.

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ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يديره منذ سبتمبر 2021، العقيد مامادي دومبويا الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي في انقلاب مسلح.



وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية" في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.



وروى تاجر طلب عدم الكشف عن هويته أيضا "يُمنع الوصول إلى وسط المدينة والخروج منه منذ الفجر"، وأضاف "أردنا التوجه إلى المرفأ حيث أعمل لكننا مُنعنا (من المرور) عند مدخل شبه جزيرة كالوم حيث انتشرت مدرعات".



وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021 واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب إفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي في أغسطس 2020.



وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في سبتمبر 2022.

RT