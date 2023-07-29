فاينانشيال تايمز" تكشف كيف حصلت كييف على قذائف صاروخية منتجة في كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف صاروخية منتجة في كوريا الشمالية في راجمات الصواريخ من طراز "غراد".

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وذكرت الصحيفة، أن مراسلها شاهد شخصيا هذه الذخيرة في إحدى وحدات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية المتواجدة على خط المواجهة.



وأشارت المقالة إلى أنه يمكن كذلك مشاهدة هذه الذخيرة المصنوعة في كوريا الشمالية، في الصور التي التقطها الصحفيون في يونيو في مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.



ونقلت الصحيفة عن رجال المدفعية الأوكرانية، أنه تم إنتاج قذائف "غراد" هذه في كوريا الشمالية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وشددوا على أن جودتها متدنية جدا، ولهذا السبب لا يحبذ العسكريون استخدامها.



وقال قائد وحدة مدفعية بالجيش الأوكراني، إن الجانب الأوكراني يعاني من نقص حاد في هذه الذخيرة ولذلك يسعى للحصول عليها من أي مصدر.