الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

شوارع متهالكة تستقبل السُّياح العرب في لواء الكورة وتعكس واقعاً مغايراً عن الطبيعة الخلابة - صور

الأمم المتحدة تؤكد على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

"الأطباء" تحذر عبر "الوكيل" من التعامل مع أطباء أسنان يدَّعون إجراءهم عمليات التجميل دون حملهم لشهادة الاختصاص

عضو مفوضي سلطة العقبة لـ"الوكيل": لم نبلغ رسمياً بإنهاء تكليفنا وهذه حقيقة مكافآت بـ315 ألف دينار

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي وتدعو المواطنين لاتباع هذه الإرشادات

تعليق وتأخير دوام مدارس يوم الثلاثاء - اسماء

الإثنين، 14-03-2022 09:44 م

فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

12-3


الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى دول الجوار في أعقاب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

اضافة اعلان

في بلدة برزيميسل الحدودية البولندية، يشعر بعض الفارين، ومعظمهم من النساء والأطفال بالإرهاق ويعبرون عن رغبة بسيطة في توقف الحرب والعنف.


وقالت ألكسندرا بيلتويغوفا، 33 عامًا، التي فرت من دنيبرو، وهي مدينة تقع بين مدينتي كييف وماريوبول المحاصرتين: “أبكي طوال اليوم من ألم الاضطرار إلى الانفصال عن أحبائي، زوجي ووالدي”.


ونقلت أسوشيتد برس عن بيلتويغوفا : "أفهم أننا قد لا نراهم … أتمنى أن تنتهي هذه الحرب".


في مركز للاجئين في سوسيفا بشمال رومانيا، شاهدت ليسيا أوستروفسكا البالغة من العمر 28 عامًا ابنها البالغ من العمر عامًا واحدًا بينما كانت ابنتها، البالغة من العمر 8 أعوام، تلعب في مكان قريب مع أطفال آخرين نزحوا بسبب الحرب.


وقالت أوستروفسكا، وهي من تشيرنيفتسي في غرب أوكرانيا: “تركت زوجي وأبي وأمي وأجدادي”. “الأمر صعب مع الأطفال، في الحافلة، هنا في هذا الوضع … نأمل أن تنتهي الحرب قريبًا ويمكننا العودة إلى ديارنا”.


مع استمرار القتال، الذي دخل أسبوعه الثالث الآن، تسبب في إحداث خسائر بشرية فادحة في أوكرانيا حيث قصفت القوات الروسية العديد من المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بدأ عدد الذين يعبرون الحدود إلى البلدان الواقعة على الطرف الشرقي من الاتحاد الأوروبي في التضاؤل ببطء في الايام الاخيرة.


في هنغاريا، حيث دخل حوالي 255 ألف لاجئ حتى الآن، عبر 9000 شخص فقط الحدود مع أوكرانيا يوم الأحد، مقارنة بأكثر من ضعف ما كان عليه في 1 مارس، وفقًا للشرطة.


في سلوفاكيا، حيث فر أكثر من 200 ألف شخص، عبر أقل من 9000 شخص الحدود يوم الأحد، انخفاضًا من أكثر من 12 ألفا قبل أربعة أيام. في بولندا، تم قبول حوالي 82 ألف لاجئ يوم الأحد، بانخفاض عن ذروة يومية سابقة بلغت حوالي 129 ألف.
مع ذلك، استمر أولئك الذين تمكنوا من الفرار من العنف في الوصول إلى البلدان الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ggg

الأمم المتحدة تؤكد على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

58fbe46c-83ed-4460-a47e-99dd8388026c

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية

1622f87fb0472c_INLKQJFOGEHMP

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية

main_image622f90dd26cc3

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر يومياً

image (1)

بريطانيا ستتخلى عن آخر تدابير السفر المرتبطة بكورونا يوم الجمعة

1

9 قتلى في ضربة على برج تلفزيوني في غرب أوكرانيا

أخبار متعلقة
417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

16451057340

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو وواشنطن تتوعد بالرد

2ac28e280b3587503d4bf2637a50fcc4

تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

main_image620aad18b20c9

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف