فرنسا.. انتخابات الجولة الأولى تسفر عن تقدم ضئيل للوسط بقيادة ماكرون

الوكيل الاخباري- أظهرت نتائج الجولة الأولى من التصويت الذي جرى أمس الأحد، أن معسكر الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه نحو جولة الإعادة الحاسمة في انتخابات مجلس النواب متفوقًا بفارق ضئيل للغاية على اليسار.



وحصل تحالف ماكرون (معا) المكون من أحزاب الوسط على 25.75% من الأصوات يوم الأحد، وفقا للنتيجة النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، بينما جاء التحالف الذي يتزعمه جان-لوك ميلونشون في المركز الثاني بنسبة 25.66%.



وشكك مانويل بومبارد، أحد أكبر حلفاء ميلونشون والذي يترشح لشغل مقعد في مرسيليا، في مصداقية النتيجة.

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