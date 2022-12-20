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الثلاثاء، 20-12-2022 08:25 ص

فرنسا تدين عنف المستوطنين والاستيطان

احتلال 6


الوكيل الإخباري - دان المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ألكساندر أولميدو، "عنف المستوطنين واستهداف المدنيين الفلسطينيين ما ينذر بتصاعد الاستفزازات والأعمال الانتقامية"، مضيفًا أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذا العنف.

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وقال أولميدو خلال جلسة لمجلس الأمن عقدها الليلة الماضية بشأن فلسطين أن "الاولوية اليوم هي وقف سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" معربا عن قلقه إزاء استمرار عمليات إخلاء الفلسطينيين ، وبناء البؤر الاستيطانية والوعود بإضفاء الشرعية عليها.


وشدد أولميدو على ان فرنسا "لن تعترف بأي "ضم إسرائيلي غير قانوني للأراضي الفلسطينية".


بترا


 




 

 


 

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