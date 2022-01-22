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السبت، 22-01-2022 03:24 م

فقدان أكثر من 30 صيادا بعد انقلاب قاربين في بحر العرب قبالة السند الباكستاني

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الوكيل الإخباري-أُعلن أكثر من 30 صيادا في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربين في بحر العرب قبالة سواحل إقليم السند الباكستاني، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الشرطة ومصادر محلية في الصين.

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وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية صينية إن القاربين اللذين كانا يقلان أكثر من 35 صيادا انقلبا قبالة منطقة ثاتا الساحلية في السند، مضيفة أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وتم نقلهم إلى مركز طبي قريب.


وذكرت الوكالة أن فرقا خاصة من البحرية الباكستانية بدأت عملية للبحث عن الصيادين المفقودين. كما يساعد المتطوعون السلطات في عمليات الإنقاذ والإغاثة.


وقالت السلطات إن الحادث وقع بسبب الرياح الشديدة والحمل الزائد في القاربين.

 

روسيا اليوم

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