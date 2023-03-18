وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 350 جنديا أوكرانيا وإسقاط 9 مسيرات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال اليوم الماضي أمس (الجمعة)، حيث تم القضاء على أكثر من 350 جنديا وإسقاط 9 مسيرات.

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- في اتجاه كوبيانسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على ما لا يقل عن 60 جنديا أوكرانيا.



-في محور جنوب دونيتسك وباتجاه زابوروجيه تم القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا.



- في محور دونيتسك لقي أكثر 120 جنديا أوكرانيا مصرعهم، وتم تدمير مركبتين عسكريتين ومظومة مدفعية من نوع "أوراغان".



- في محور كراسنو-ليمان فقدت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، أكثر من 100 جندي بالإضافة إلى تدمير منظومة مدفعية.



بالإضافة إلى ذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 صاروخا من طراز "هيمارس" و"سميرتش" و"أوراغان"، ودمرت 9 طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.



كذلك استهدفت القوات الروسية بقصف مدفعي نقاط إطلاق النار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

RT