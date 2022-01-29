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السبت، 29-01-2022 02:16 م

فنلندا.. تعرض هواتف دبلوماسيين للتجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري-أعلنت الخارجية الفنلندية تعرض الهواتف النقالة لدبلوماسييها للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" المثير الجدل المطور من قبل شركة إسرائيلية خاصة.

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وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن الجناة منفذي عملية التجسس ربما تمكنوا من جمع البيانات من الأجهزة التي تجسسوا عليها، بدون الإشارة إلى الجهة التي تقف وراء عملية التجسس تحديدا.


وأكدت الوزارة أن المعلومات المنقولة عبر الهاتف هي معلومات عامة أو مصنفة في المستوى الرابع كحد أقصى، وهو أدنى مستوى للمعلومات السرية مضيفة أن المعلومات نفسها ومصدرها قد يخضعان للسرية الدبلوماسية.


ونوّهت الخارجية في بيانها إلى أن الهواتف النقالة المستهدفة يستخدمها دبلوماسيين فنلنديين معينين في الخارج، دون ذكر عدد الموظفين المستهدفين أو مواقعهم.


وقالت إن تحقيقا مشتركا أجرته الوزارة ووكالات حكومية أخرى وأطراف أخرى معنية وجدت في خريف / شتاء 2021-2022 أن عملية التجسس لم تعد نشطة.


وقبل أيام أعلن رئيس شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المنتجة لـ"بيغاسوس" استقالته، بعد أسبوع من تقرير قال إن شرطة الاحتلال استخدمت البرنامج سيء الصيت للتجسس على الأفراد.


ويعمل برنامج "بيغاسوس"، على أساس اختراق الهواتف النقالة، من خلال رسائل خبيثة.


وتسبب برنامج التجسس الإسرائيلي بفضائح عالمية، الصيف الماضي، بعد اكتشاف استخدامه للتجسس على سياسيين وصحفيين وناشطين.

 

الأناضول

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