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الأحد، 03-03-2024 08:17 ص

زوجة بايدن: ترامب يشكل خطرا على النساء ويتفاخر بالعنف

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الوكيل الإخباري - صرحت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشكل خطرا على النساء والعائلات، وأنه يسخر من النساء ويتفاخر بالعنف.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن زوجة الرئيس الأمريكي الحالي قولها إن "دونالد ترامب يشكل خطرا على النساء وعلى عائلاتنا، لقد أمضى حياته كلها في تدميرنا والتقليل من قيمة وجودنا. إنه يسخر من النساء، ولا يحترم إنجازاتنا، ويتفاخر بالعنف".

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وكما تشير الصحيفة، فقد أدلت جيل بايدن بهذه التصريحات خلال إطلاق حملة "نساء من أجل بايدن" في أتلانتا بولاية جورجيا، والتي تهدف إلى إقناع النساء بدعم إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.


ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.


RT

 




 

 


 

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