السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء "يفوق الكلمات"

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي

الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة في بيت لاهيا

الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن

السبت، 02-03-2024 10:12 ص

بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية

1000432251


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن واشنطن قدمت اعتذارا لبغداد على عدم إبلاغها مسبقا بالغارات الجوية على الأراضي العراقية مطلع فبراير الماضي.

وأضاف الوزير على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "في الواقع، لم تحذر واشنطن العراق خلال الهجمات على قوات الأمن العراقية، واعتذر الممثل الرسمي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الموقف".

اضافة اعلان


واعترف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تخطر الحكومة العراقية مسبقا بنيتها شن غارات جوية على البلاد في 3 فبراير، واعتذر عن الخطأ.


وقالت الولايات المتحدة في أوائل فبراير إنها ضربت أكثر من 85 هدفا تابعا لقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والقوات المرتبطة به في العراق وسوريا. ووصفت واشنطن ذلك بأنه رد على الهجوم على قاعدة أمريكية بالقرب من حدود الأردن نهاية يناير.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000432299

هولندا تخصص 250 مليون يورو لشراء الذخيرة لأوكرانيا

20231112135013359

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

1000432290

"سي إن إن": اكتشاف منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ألاسكا

1041124277_0_10_4931_2784_1400x0_80_0_0_c5d7dee8a4b7ffdc43106d792dfbdb4f

حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

65e2c8864236042f25667db0

فيديو- طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

65e2c0234c59b7319c7bd516

ضبط سيارة مفخخة كانت بطريقها إلى القرم

أخبار متعلقة
65dead854236041ae86c5a7a

كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا

261196

تاكر كارلسون: لا أدعم بوتين وإن دعمته فما الضير في ذلك؟

78c16221-4114-4410-8baa-3807710f354f

واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى

1706943139946

بيان عراقي شديد اللهجة بعد الضربات الجوية الامريكية

519484

تأجيل محاكمة ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة انتخابات 2020