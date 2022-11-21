الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 09:49 ص

فولودين: يجب محاكمة زيلينسكي

637b1a0c423604083c3d7201


الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن نظام كييف يستحق أشد عقوبة على الجرائم التي يرتكبها مثل قتل الجنود الروس الأسرى.

اضافة اعلان

 

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "رأى الجميع أدلة على قيام النازيين الأوكرانيين بإطلاق النار على جنودنا وهم مستلقون بدون أسلحة. هكذا يتصرف الفاشيون. يستحق نظام كييف أشد عقوبة على فظائعه".

وعبر عن اعتقاده أنه "يجب محاكمة زيلينسكي".

وأضاف: "يجب على الدول التي تتعاون مع نظام كييف أن تفهم أنها تدعم الدولة النازية والساديين الذين ملطخة أيديهم بالدماء".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق قضية جنائية بشأن الإعدام الجماعي من قبل ممثلي القوات الأوكرانية للجنود الروس الأسرى. كما قال المكتب الصحفي للجنة التحقيق، الجمعة الماضية، إن أساسا لفتح هذه القضية هو شريط فيديو أطلق فيه الجيش الأوكراني النار على 11 جنديا روسيا غير مسلح على الأقل تم أسرهم في أراضي جمهورية لوغانسك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-11-21T164858.015

أمريكا تدين تعنت الحوثي لكل خطوات السلام

image - 2022-11-21T164207.265

أوكرانيا تتهم الجنود الروس بسرقة دراجات السكان

image - 2022-11-21T163434.789

أعلى محكمة في نيوزيلندا تقضي بخفض سن الاقتراع

813c8d2e67

الرئيس الكوري الجنوبي يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

TBLBHTYLFNJ6DJVBL2UAHBWKLM

الكرملين: لا توجد خطط بشأن تعبئة ثانية لجنود الاحتياط

637b77d24c59b753677c31cf

مدفيديف: العقوبات غير قادرة على عرقلة تطور روسيا وكوبا

أخبار متعلقة
637a058a4236047e0e18d161

قوات كييف تصيب مرافق محطة زابوروجيه الكهروذرية بـ 15 قذيفة