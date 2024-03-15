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الجمعة، 15-03-2024 12:49 م

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

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الوكيل الاخباري- فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها الجمعة في أقصى الشرق الروسي في إطار اقتراع يمتد على ثلاثة أيام.اضافة اعلان


وبدأت عمليات التصويت الجمعة في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تختتم الأحد عند الساعة 20:00 (الساعة 18:00 توقيت غرينيتش) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الاقتراع عبر المناطق الزمنية الـ11 في البلاد الشاسعة، وكذلك في المناطق التي تم ضمها من أوكرانيا.

ويترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (71 عاما) لولاية خامسة، والمرشحون الثلاثة الآخرون في الاقتراع هم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بنهج الكرملين.

ولا يمكن إلا للمرشحين المسجلين أو الهيئات الاستشارية المدعومة من الدولة تعيين مراقبين في مراكز الاقتراع.

ومع إجراء الاقتراع على مدى ثلاثة أيام فيما يقرب من 100 ألف مركز اقتراع بالبلاد، فإن أي مراقبة حقيقية صعبة على أي حال.

 




 

 


 

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