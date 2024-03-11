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الإثنين، 11-03-2024 11:12 ص

تركيا تزود جزر المالديف بـ 6 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار"

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الوكيل الإخباري - بدأت تركيا عملية تزويد جمهورية المالديف بجناح جوي مكون من 6 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار" التركية Bayraktar TB2 34 ونظام مراقبة وتحكم لها.

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أفادت بذلك صحيفة Dunya التركية، حيث كان رئيس جزر المالديف محمد مويزو قد أجرى محادثات في تركيا مع قيادة الجمهورية وزار عددا من المؤسسات الدفاعية خلال العام الماضي، ويعتقد أنه أعرب حينها عن اهتمامه بالحصول على الطائرات المسيرة التركية.

وتغطي جغرافية تسليم طائرات "بيرقدار" التركية الآن، إلى جانب جزر المالديف، 34 دولة، حيث تم إبرام أول عقد تصدير في عام 2018 مع دولة قطر، بعدها تم توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، وتم اعتماد الطائرات التركية المسيرة من قبل عدد من دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.


وتعتبر "بيرقدار" TB2 34، التي تصنعها شركة "بايكار" طائرة مسيرة تكتيكية متوسطة الارتفاع ومجهزة بمحرك احتراق داخلي يقود المروحة، ويمكنها حمل 4 ذخائر موجهة ويمكنها البقاء في الهواء لمدة 24 ساعة. وتقوم الشركة أيضا بإنتاج وتصدير طائرات مسيرة من طراز Akinci، وهي طائرات هجومية على ارتفاعات عالية وقادرة على حمل ذخائر تصل إلى 1.3 طن، والبقاء بشكل مستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة، ومجهزة، من بين أمور أخرى، بمحركات توربينية أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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