فيديو- اندلاع حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

الوكيل الإخباري- شب حريق كبير داخل مخيم للاجئين السوريين في مدينة زحلة في محافظة البقاع في لبنان.
وقد توجهت فرق الدفاع المدني من المراكز كافة، لتقديم المساندة والدعم لإخماد الحريق، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، ولم يتم الكشف عن سبب الحريق.
لبنان .. حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Kn4dJIaNkK— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 22, 2024
فيديو جديد لحريق مخيّم النازحين السوريين على اوتوستراد #زحلة pic.twitter.com/M3VFqNmppv— موقع البهاء - albahaasite (@albahaasite) April 22, 2024