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الإثنين، 22-04-2024 02:41 م

فيديو- اندلاع حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

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الوكيل الإخباري- شب حريق كبير داخل مخيم للاجئين السوريين في مدينة زحلة في محافظة البقاع في لبنان.

وقد توجهت فرق الدفاع المدني من المراكز كافة، لتقديم المساندة والدعم لإخماد الحريق، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، ولم يتم الكشف عن سبب الحريق.

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RT


 




 

 


 

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