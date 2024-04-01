الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان

مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

النواب يقر معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024

النائب الزعبي: المواطن تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء

إطلاق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن

بيان من ضريبة الدخل والمبيعات لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد المتقاعدين والعاملين

ارتفاع كبير على الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

وزيرة العمل: دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا عبر الإنترنت بخصوص رفح

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة في الأردن حسب التنكة

الإثنين، 01-04-2024 11:31 ص

العراق.. حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها-فيديو

660a6dfc4c59b733ff3a4057


الوكيل الاخباري- اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك العراقية، فجر اليوم الاثنين، وتسبب بخسائر كبيرة.

اضافة اعلان

 

وأعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في سوق (جلي).

وقال الدفاع المدني العراقي خلال بيان، إن "الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجرا، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية".

وأضاف البيان: "شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزا، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل".

وأردف: "أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية".

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
660a72674c59b72c6701d847

مصرع 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان

660a6e4042360465775103aa

انفجار في مقهى بمدينة فورونيج غربي روسيا

660a5d314236046322721900

موسكو: مستعدون لكافة سيناريوهات مواجهة "الناتو" في أوكرانيا

6609c68c42360467983d5ccc

مصر.. تحذير من ظاهرة تضرب المحافظات آخر أيام رمضان لمدة 5 أيام

660a6b2142360436e5101ad0

فرنسا تطلب من الصين إرسال إشارات "واضحة" إلى روسيا بشأن أوكرانيا

660a580a42360436e5101ab8

صحيفة بريطانية تتنبأ بهزيمة أوكرانيا مطلع الصيف

أخبار متعلقة
65fdefe9c778b

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى 62 قتيلًا

65fa93454c59b73349589f86

العراق.. فيضانات جارفة في دهوك-فيديو

65e06bf64236047cad2f6961

فيديو- اندلاع حريق داخل أحد فنادق مصر

65f6da8542360442300042d4

حريق في مول تجاري بالقاهرة

65f2d5614236046ee4563038

حريق ضخم يلتهم مبنى شاهقا قيد الإنشاء غربي روسيا