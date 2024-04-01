العراق.. حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها-فيديو

الوكيل الاخباري- اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك العراقية، فجر اليوم الاثنين، وتسبب بخسائر كبيرة.

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وأعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في سوق (جلي).



وقال الدفاع المدني العراقي خلال بيان، إن "الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجرا، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية".



وأضاف البيان: "شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزا، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل".



وأردف: "أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية".