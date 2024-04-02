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الثلاثاء، 02-04-2024 03:39 م

فيديو - قتلى وجرحى باندلاع حريق هائل في اسطنبول

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل اعلام بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.

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وقالت مصادر  إنه تم تسجيل 10 قتلى إلى حد الآن وعدد كبير من الجرحى، حوالي 7 منهم إصاباتهم خطيرة، في حريق كبير بالمركز المؤلف من 16 طابقا، في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.


وأشارت المصادر إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.

 


RT


 




 

 


 

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