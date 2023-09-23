السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت

4 مليارات دينار صادرات الصناعة بالنصف الأول من العام الحالي

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

فيديو - حريق ضخم في الكويت

الذروة .. تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

وفيات السبت 23/ 9/ 2023

ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

العيسوي يلتقي وفدا من نادي الحسين اربد في الديوان الملكي

الطالبة الأردنية الصيداوي تفوز بمسابقة دولية للقرآن الكريم

السبت، 23-09-2023 07:01 ص

فيديو - حريق ضخم في الكويت

كويت


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مساء الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم البترول الوطنية غانم العتيبي قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي وذلك في الساعة الـ37:8 من مساء الجمعة.

وأضاف العتيبي أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.

وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة والعاملين في مختلف فرق المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي بكل كفاءة واحترافية.

اضافة اعلان

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
650e744a4c59b72df936637b

مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا في حال خفض المساعدات الأمريكية

٨

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

650d81334c59b726f1447069

القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر

650d69314c59b75b2057e728

نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

650d94a4423604652d168802

هجوم سيبراني على مزودي خدمة الإنترنت في القرم

650d876c4c59b722690523be

الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

أخبار متعلقة
1693044223755

الهند: مصرع 10 أشخاص وإصابة 20 بحريق قطار