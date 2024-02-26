فيديو- غارة إسرائيلية على منطقة جبل الرفيع بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية منذ قليل منطقة جبل الرفيع بإقليم التفاح جنوبي لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا كبيرا بعد إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية، وعلى الفور ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة البقاع للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ المنطقة الحرجية الواقعة بين #الجرمق و #جبل_الرفيع#جنوب_لبنان#بعلبك#libanpress24 pic.twitter.com/Z2VHNRrVrV— Libanpress24 News (@Libanpress24) February 26, 2024