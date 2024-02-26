فيديو- غارة إسرائيلية على منطقة جبل الرفيع بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة إسرائيلية منذ قليل منطقة جبل الرفيع بإقليم التفاح جنوبي لبنان.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا كبيرا بعد إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية، وعلى الفور ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة البقاع للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

