السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

فيديو .. قتلى وجرحى إثر إطلاق النار على مدرستين في البرازيل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

بعد فوزهم على الأرجنتين .. حقيقة تقديم سيارة فارهة لكل لاعب سعودي

السلطات الأميركية تنشر رسالة كتبها مطلق النار بمتجر وول مارت

وفاة بجرثومة "شيغيلا" وإصابات حرجة لدى الأطفال في تونس

اخر تطورات المنخفض الجوي اليوم السبت

وفيات السبت 26 -11 -2022

ارتفاع نسبة اشتراكات "الفايبر" في الأردن 42% خلال 6 أشهر من العام الحالي

ايلون ماسك: شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر الاسبوع المقبل

توضيح هام من المواصفات والمقاييس حول شراء السولار

السبت، 26-11-2022 08:00 ص

فيديو .. قتلى وجرحى إثر إطلاق النار على مدرستين في البرازيل

8


الوكيل الإخباري - قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، أمس الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو لإذاعة "سي بي إن"، إن المسلح ومجموعة من "المجرمين" هاجموا المدرستين صباح الجمعة وأطلق المسلح النار على عدد من المعلمين ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.


وعقب ذلك، توجهت المجموعة إلى مدرسة ثانية حيث قتل المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، بحسب رئيس البلدية.


وألقت السلطات القبض على مطلق النار المشتبه فيه عقب مطاردة، وفق ما أعلن حاكم الولاية ريناتو كاساغراندي.


وكتب الحاكم على تويتر "سنواصل التحقيق لمعرفة الدافع وسيكون لدينا المزيد من المعلومات قريبا".

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
امريكا4

السلطات الأميركية تنشر رسالة كتبها مطلق النار بمتجر وول مارت

-

وفاة بجرثومة "شيغيلا" وإصابات حرجة لدى الأطفال في تونس

202211115432469638029118724694134

بلدية لندن توسع منطقة الانبعاثات المنخفضة والعملية تطال آلاف السيارات القديمة

202211115432469638029118724694134

الكرملين ينفي صحة الإعلان عن تعبئة عسكرية جديدة في روسيا

4586271-1740152176

الإيسيسكو تدعو لتضافر الجهود للقضاء على جميع أنواع العنف ضد النساء

league of arab states logo

الجامعة العربية: الموقف العربي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية متوازن

أخبار متعلقة
resim-104

البرازيل: سيارة تقتحم حشدا وتدهس العشرات

8

لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل