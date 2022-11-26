فيديو .. قتلى وجرحى إثر إطلاق النار على مدرستين في البرازيل

الوكيل الإخباري - قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، أمس الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.

اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو لويس كارلوس كوتينيو لإذاعة "سي بي إن"، إن المسلح ومجموعة من "المجرمين" هاجموا المدرستين صباح الجمعة وأطلق المسلح النار على عدد من المعلمين ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.



وعقب ذلك، توجهت المجموعة إلى مدرسة ثانية حيث قتل المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، بحسب رئيس البلدية.



وألقت السلطات القبض على مطلق النار المشتبه فيه عقب مطاردة، وفق ما أعلن حاكم الولاية ريناتو كاساغراندي.



وكتب الحاكم على تويتر "سنواصل التحقيق لمعرفة الدافع وسيكون لدينا المزيد من المعلومات قريبا".

In Brazil a man has just shot up two schools, one public one private, so far killing 3 and injuring 11. The gunman is still at large pic.twitter.com/YFqflf46wi November 25, 2022

سكاي نيوز