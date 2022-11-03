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الخميس، 03-11-2022 09:28 ص

البرازيل: سيارة تقتحم حشدا وتدهس العشرات

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الوكيل الاخباري- أقدم سائق سيارة في بلدة ميراسول في مدينة ساو باولو البرازيلية، على صدم حشد من المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص.

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وحسب المعلومات فإن السائق صدم حشدا من مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو، وأدى إلى إصابة 17 شخصا على الأقل.

وكان أنصار بولسونارو قد واصلوا إغلاق الطرق في أكثر من نصف ولايات البرازيل، كما تظاهروا أمام مقر القيادة العسكرية في ساو باولو وبرازيليا وريو دي جانيرو داعين إلى تدخل الجيش لإبقائه في السلطة.

ونظمت تظاهرة أيضا أمام مقر قيادة الجيش في برازيليا جمعت آلاف المتظاهرين، كما خرجت تظاهرة في ريو دي جانيرو، حيث طالب المتظاهرون بتدخل الجيش ورددوا أمام مقر القيادة العسكرية "لولا أيها اللص مكانك في السجن"، بحسب فيديوهات نشرتها وسائل إعلام برازيلية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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