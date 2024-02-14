فيديو- مصرع 15 شخصا بحادث سير مروع في مصر

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة العامرية المصرية على الطريق الصحراوي "الإسكندرية – القاهرة" مساء يوم الثلاثاء، حادث سير مروعا راح ضحيته 15 شخصا، فيما أصيب 7 آخرون بجروح.



وبحسب مصدر طبي بمستشفى العامرية، تم "استقبال 8 مصابين وتوفوا في الحال وجار نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة".



وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن "تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة".



وانتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين السيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين.



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💥التريلا عجنت العربيات..



اللهم لطفك ياكريم 📌وفاة 15 وإصابة 7 في حادث صحراوي الإسكندرية بطريق العامرية💥التريلا عجنت العربيات..اللهم لطفك ياكريم pic.twitter.com/I1PD0uHaed February 14, 2024

روسيا اليوم