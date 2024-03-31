فيديو - مقتل 7 وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا

الوكيل الاخباري -قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.
وقالت قوات الدفاع المدني إن ما لا يقل عن 30 أصيبوا، مشيرة إلى أن إصابات بعضهم بالغة وتم نقلهم إلى المستشفيات .
وقال سكان وعمال إنقاذ إن الانفجار وقع أثناء ذروة فترة التسوق المسائية بعد الإفطار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
وأظهرت مشاهد بثها ناشطون ومنصات سورية مشاهد للحظات الأولية من موقع انفجار السيارة المفخخة عقب انفجارها في وسط السوق الرئيسي بمدينة إعزاز.
📍متداول.. مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في سوق بمدينة أعزاز بحلب السورية، وفقا لوسائل إعلام نقلا عن سكان محليين وعمال إنقاذ pic.twitter.com/ZbvVkHIzZl— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 31, 2024