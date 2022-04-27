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الأربعاء، 27-04-2022 01:15 م

فيديو وصور-هل كانت ليلة 25 من رمضان هي الأقرب لليلة القدر في السعودية؟

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الوكيل الإخباري-أثارت علامات واضحة ظهرت في ليلة 25 من رمضان في السعودية وبعض الدول العربية  جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية كونها هي الأقرب لليلة القدر .

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ومن هذه العلامات وفق فيديوهات متداولة على وسائل التواصل ، هي شروق الشمس بعد 7 دقائق من موعدها بيضاء لا شعاع لها في هذه الليلة 25 من رمضان في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية .

 

واوضح باحث من الأزهر الشريف حول امكانية اختلاف موعد ليلة القدر من دولة لاخرى  بأن بعض العلماء يقولون إنها تختلف بحسب المطالع ولذا فإن المسلم عليه أن يجتهد في العشر الأواخر جميعا حتى يحصل أجرها وفق ما نقل موقع " مصراوي"

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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