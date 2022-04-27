فيديو وصور-هل كانت ليلة 25 من رمضان هي الأقرب لليلة القدر في السعودية؟

الوكيل الإخباري-أثارت علامات واضحة ظهرت في ليلة 25 من رمضان في السعودية وبعض الدول العربية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية كونها هي الأقرب لليلة القدر .
ومن هذه العلامات وفق فيديوهات متداولة على وسائل التواصل ، هي شروق الشمس بعد 7 دقائق من موعدها بيضاء لا شعاع لها في هذه الليلة 25 من رمضان في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية .
واوضح باحث من الأزهر الشريف حول امكانية اختلاف موعد ليلة القدر من دولة لاخرى بأن بعض العلماء يقولون إنها تختلف بحسب المطالع ولذا فإن المسلم عليه أن يجتهد في العشر الأواخر جميعا حتى يحصل أجرها وفق ما نقل موقع " مصراوي"
من علامات ليلة القدر— هلا عبدالله (@hla889) April 26, 2022
قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة
•طمأنينة القلب
•انشراح الصدر من المؤمن.
•الرياح تكون فيها ساكنة.
*كثرة نزول الملائكة.
أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع
وهذا شمس صباح 25 رمضان #ليلة_القدر #ليلة_25 pic.twitter.com/kF6H2tsM79
من خلال متابعتي تبين لي أن شروق— مشعل جاسر الهجاري (@KW191) April 26, 2022
شمس اليوم 25 رمضان جمعت أكثر علامات
ليلة القدر الشمس مثل القرص ابيض
بدون شعاع والعلم عند الله
شمس اليوم الثلاثه الساعه 05:45
ليلة القدر
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5o5FYawCqY
شروق شمس #ليلة_25 رمضان - تحري #ليلة_القدر || #ابوظبي— وعي (@1Waey) April 26, 2022
الشروق الساعة 5:48
ظهرت الشمس بعد حوالي 7 دقائق بعد الشروق . سرعان ما أزداد الشعاع قوة. pic.twitter.com/VmZLWq7Ue5
#ليلة_القدر— aboabdalbary (@aboabdalbary) April 26, 2022
صبيحة يوم الثلاثاء ٢٥ رمضان ١٤٤٣#المدينة_المنورة pic.twitter.com/9rMocfKhtS
من خلال متابعتي تبين لي أن شروق— مشعل جاسر الهجاري (@KW191) April 26, 2022
شمس اليوم 25 رمضان جمعت أكثر علامات
ليلة القدر الشمس مثل القرص ابيض
بدون شعاع والعلم عند الله
شمس اليوم الثلاثه الساعه 05:45
ليلة القدر
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5o5FYawCqY