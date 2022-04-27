فيديو وصور-هل كانت ليلة 25 من رمضان هي الأقرب لليلة القدر في السعودية؟

الوكيل الإخباري-أثارت علامات واضحة ظهرت في ليلة 25 من رمضان في السعودية وبعض الدول العربية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية كونها هي الأقرب لليلة القدر .



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ومن هذه العلامات وفق فيديوهات متداولة على وسائل التواصل ، هي شروق الشمس بعد 7 دقائق من موعدها بيضاء لا شعاع لها في هذه الليلة 25 من رمضان في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية .

واوضح باحث من الأزهر الشريف حول امكانية اختلاف موعد ليلة القدر من دولة لاخرى بأن بعض العلماء يقولون إنها تختلف بحسب المطالع ولذا فإن المسلم عليه أن يجتهد في العشر الأواخر جميعا حتى يحصل أجرها وفق ما نقل موقع " مصراوي"







قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة

•طمأنينة القلب

•انشراح الصدر من المؤمن.

•الرياح تكون فيها ساكنة.

*كثرة نزول الملائكة.

أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع

وهذا شمس صباح 25 رمضان #ليلة_25 pic.twitter.com/kF6H2tsM79 من علامات ليلة القدرقوة الإضاءة والنور في تلك الليلة•طمأنينة القلب•انشراح الصدر من المؤمن.•الرياح تكون فيها ساكنة.*كثرة نزول الملائكة.أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاعوهذا شمس صباح 25 رمضان #ليلة_القدر April 26, 2022





شمس اليوم 25 رمضان جمعت أكثر علامات



ليلة القدر الشمس مثل القرص ابيض



بدون شعاع والعلم عند الله



شمس اليوم الثلاثه الساعه 05:45



ليلة القدر



👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 من خلال متابعتي تبين لي أن شروقشمس اليوم 25 رمضان جمعت أكثر علاماتليلة القدر الشمس مثل القرص ابيضبدون شعاع والعلم عند اللهشمس اليوم الثلاثه الساعه 05:45ليلة القدر👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5o5FYawCqY April 26, 2022