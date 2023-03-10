ألمانيا.. 7 قتلى و8 جرحى بحادث إطلاق نار في هامبورغ

الوكيل الإخباري - قُتل سبعة أشخاص في إطلاق نار مساء أمس الخميس، استهدف قاعة اجتماعات في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.

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وقالت الشرطة إن مسلحا يٌعتقد أنه قٌتل، ولم يتضح بعد إذا كان المهاجم من بين سبعة قتلى كشفت وسائل إعلام ألمانية عن سقوطهم.



وأضافت الشرطة أنه حتى الآن "لا تتوافر معلومات موثوق بها عن دوافع الهجوم".



كما أسفر الحادث عن إصابة ثمانية أشخاص في إطلاق النار الذي حدث في المركز الواقع في شارع ديلبوغ في منطقة غروس بورستيل.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن هولغر فيهرين، المتحدث باسم الشرطة، قوله إن المحققين لديهم "مؤشرات على أن المهاجم ربما كان داخل المبنى وربما يكون من بين القتلى".



وقال إن الشرطة لم تضطر إلى استخدام أسلحتها خلال الحادث.



وأضاف فيهرين أن الشرطة سمعت "صوت إطلاق نار من الطوابق العليا للمبنى"، وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على هروب المهاجم.



وقال إن الشرطة لم تتعرف بعد على هوية الضحايا وأن العمل مستمر في مكان الحادث.

بترا