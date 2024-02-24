زعيم بريدنيستروفيه يتحدث عن خطر تصعيد الصراع في المنطقة

الوكيل الإخباري - قال فاديم كراسنوسيلسكي رئيس بريدنيستروفيه غير المعترف بها دوليا، إنه على خلفية ركود عملية المفاوضات هناك خطر من تصعيد الصراع في المنطقة.

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وأضاف كراسنوسيلسكي في حديث لمراسل نوفوستي: "على خلفية ركود عملية التفاوض، بما في ذلك عرقلة عمل صيغة 5+2 لدوافع سياسية، هناك خطر من تصعيد النزاع. وبهذا المعنى، فإن آلية حفظ السلام تؤدي مهمتها بشكل فعال، وعلى الأقل، تضمن إمكانية السيطرة على الوضع في المنطقة الأمنية، على خط الترسيم المباشر للحدود بين الأطراف. هذا عامل رئيسي هام".



وأشار زعيم جمهورية بريدنيستروفيه إلى أن مولدوفا تشهد في الفترة الحالية، عملية تأجيج للنزعات العدوانية، وقال كراسنوسيلسكي: "يتم طرح موضوع الحرب باستمرار في وسائل الإعلام، ويتم طرح كأمثلة ما جرى في قره باغ وإسرائيل، ويتم إطلاق دعوات للتعامل مع النزعة الانفصالية".



يتم دعم السلام في منطقة الصراع في بريدنيستروفيه، بواسطة قوة حفظ السلام المشتركة، التي تضم 402 عسكريا من روسيا و492 من بريدنيستروفيه، و355 من مولدوفا، بالإضافة إلى عشرة مراقبين عسكريين من أوكرانيا. وتخدم قوة حفظ السلام في 15 موقعا ثابتا ونقطة تفتيش تقع في المناطق الرئيسية في المنطقة الأمنية.



وتجري المفاوضات حول تسوية الوضع، بواسطة صيغة "5+2"، وفيها مولدفا وبريدنيستروفيه، كطرفين في الصراع، وروسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كوسطاء، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمراقبين. وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بهذا الشكل في براتيسلافا يومي 9 و10 أكتوبر 2019.

RT