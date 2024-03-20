قتلى بتفجير الحوثيين منازل بالبيضاء وسط اليمن

الوكيل الاخباري - قالت مصادر يمنية إن 9 أشخاص قتلوا بتفجير مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين منازل يمنيين في مدينة ردَاع بمحافظة البيضاء وسط اليمن الثلاثاء.

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وجاءت الحادثة بعد مقتل 3 من مسلحي جماعة أنصار الله على يد مسلح قبلي من آل الزيلعي على خلفية مقتل شقيقه قبل حوالي عام.



وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحادثة، وقال في منشور على منصة "إكس" إن "سياسة تفجير المنازل التي تقوم بها جماعة الحوثيين منذ نشأتها تهدف لإرهاب المواطنين والانتقام من المناهضين لمشروعها".



من جانبها، اعترفت جماعة الحوثيين بالحادثة، دون ذكر تفاصيل بشأن حصيلة الضحايا.



وأعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحوثيين عبد الخالق العجري في بيان عن أسفه العميق إزاء ما وصفه بالحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.



وقال إن ذلك جاء "كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني" من قبل بعض أفراد الأمن.

