الولايات المتحدة.. إطلاق نار في بنسلفانيا ضحيتاه شرطي ومشتبه

الوكيل الإخباري - قتل شرطي ومشتبه به في تبادل لإطلاق النار وسط ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد ساعات من قيام المشتبه به بإصابة شرطي آخر بجروح خطيرة، وفق ما قالت شرطة الولاية.



وذكرت الشرطة في مقاطعة جونياتا، أنّ رجلاً اشتبك مع أفراد الشرطة في حوالي الساعة الثانية عشر و45 دقيقة بتوقيت الولاية من مساء السبت بالقرب من ثكنات لويستاون وأطلق النار على شرطي تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

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وعثرت السلطات على الرجل قبل الساعة الثالثة عصراً بقليل في ووكر تاون شيب، على بعد حوالي 33 كيلومترا شرق لويستاون.



وأفادت شرطة الولاية في بيان صحفي، بأنّ مطلق النار وشرطياً قتلا خلال تبادل لإطلاق النار. ولم يتح على الفور اسم الشرطي والمشتبه به اللذين قتلا، كما لم يتح اسم الشرطي المصاب وحالته.



وتواجد الحاكم جوش شابيرو، والكولونيل كريستوفر باريس، من شرطة الولاية في المستشفى، حيث كان الشرطي الجريح يعالج، وفق شرطة بنسلفانيا.

البيان