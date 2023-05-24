أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان

الوكيل الإخباري - قتل أربعة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش للشرطة في سوق في شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت به الشرطة.

اضافة اعلان



وقتل جنديان وشرطي ومدني بانفجار قرب مدينة داتا خيل في منطقة وزيرستان (شمال) على مسافة نحو 25 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.



وقال المسؤول في الشرطة المحلية رسول دراز لوكالة "فرانس برس" "فجر الانتحاري سيارته أثناء تفتيشه عند الحاجز"، مضيفا: "يبدو أن الانتحاري أراد الوصول إلى وجهة أخرى، لكنه فجر نفسه عندما أوقفته الشرطة لإجراء تفتيش روتيني، وقد أصيب خمسة أشخاص.

RT



