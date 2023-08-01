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الثلاثاء، 01-08-2023 07:48 ص

قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في بكين

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الوكيل الاخباري - قال التلفزيون العام في الصين، الثلاثاء، إن الفيضانات في العاصمة بكين خلفت حتى الآن ما لا يقل عن 11 قتيلا و27 مفقودا.

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وذكر المصدر أن الأمطار الغزيرة التي تسقط على العاصمة بكين أودت بحياة 11 شخصا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء (22:00 بتوقيت غرينتش أمس الإثنين).


وأضاف أن 27 شخصا آخرين في عداد المفقودين.


وأصدرت سلطات بكين، الإثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات.
وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.


ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفيليبين.


وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.


وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الإثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر يوليو عادة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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