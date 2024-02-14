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الأربعاء، 14-02-2024 11:17 ص

قتيلة و8 إصابات لإسرائيليين في قصف على صفد

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن القصف الذي استهدف مدينة صفد بالجليل الأعلى خلف قتيلة و 8 اصابات .

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مستشفى زيف في صفد أن 8 جرحى يتلقون العلاج في المستشفى، حالة أحدهم خطيرة، وذلك بعد قصف استهدف المدينة.


كما قالت إن الغارات على الجليل استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبنى أصيب بشكل مباشر في مدينة صفد بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان.


كما دوت صفارات الإنذار مرات عدة في بلدات إسرائيلية.

 




 

 


 

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