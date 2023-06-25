الأحد 25-06-2023
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الأحد، 25-06-2023 08:51 م

قتيل واصابات بعد خروج أفعوانية عن مسارها في السويد

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الوكيل الاخباري - لقي شخص حتفه وأصيب آخرون، عندما خرج قطار أفعوانية عن القضبان في ستوكهولم اليوم، حسبما أفاد التلفزيون السويدي.

وأخبر مسؤولو الملاهي محطة «إس في تي» أن إحدى العربات على متن أفعوانية «جيت لاين» خرجت عن مسارها وسقطت على الأرض في متنزه غرونا لاند الترفيهي.

وقالت المتحدثة باسم المتنزه، أنيكا تروسليوس، لمحطة «إس في تي»: «إنه أمر مأساوي ومروع بشكل لا يصدق، لسوء الحظ تم إبلاغنا بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص».

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