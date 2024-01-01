قرغيزستان ترفع علمها الجديد

الوكيل الإخباري- رفع العلم المعدل لقرغيزستان في الساحة الرئيسية للعاصمة بشكيك اليوم الاثنين، وذلك بعد أن غيرت الجمهورية علمها رسميا الشهر الماضي.



ووقع رئيس قرغيزستان صدر جباروف في 26 ديسمبر على قانون بشأن تعديل العلم الوطني، بعد أن وافق عليه برلمان البلاد.

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وتشمل التعديلات تغيير الشكل المتموج للأشعة الموجودة على العلم حول "التوندوك" (أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة) إلى أشكال مستقيمة، إضافة إلى زيادة عدد "الشامغاراك" (العوارض المتقاطعة) الموجودة على التوندوك.



وبررت السلطات ضرورة تغيير شكل الأشعة بأن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد، كما أن الأشعة المستقيمة أشبه بأشعة الشمس.









روسيا اليوم