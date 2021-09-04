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السبت، 04-09-2021 03:21 م

قطر تعلن إعادة تشغيل مطار كابول للرحلات الإنسانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت قطر أن خبراءها نجحوا جزئيا في إعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، للتمكين من إيصال مساعدات إنسانية من دول مختلفة إليه.

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وصرح السفير القطري لدى أفغانستان، سعيد مبارك الخيارين، أن الفريق الفني القطري عمل على مدى خمسة أيام متتالية ونجح في إعادة تشغيل المطار جزئيا "بحيث بدأت الرحلات المخصصة للمساعدات الإنسانية بالوصول، وعلى رأسها طائرة قطرية تحمل 15 طنا من المساعدات الغذائية" لأفغانستان.


وأضاف السفير أن الرحلات الإنسانية إلى المطار ستستمر في الأيام القادمة، مضيفا أن العمل جار على إصلاح المشاكل الفنية الأخرى، وتعهد بأن الرحلات الدولية في المطار ستستأنف قريبا.


وأوضح أنه حتى الآن تم إصلاح الرادار وبرج الاتصالات والمدرج وتأمين الأمن داخل وخارج المطار، بالتعاون مع السلطات الجديدة، مضيفا: "نحن بصدد تقييم الوضع الإداري للمطار وإعادة تشغيله خلال فترة زمنية قصيرة".


وأشار الدبلوماسي القطري إلى تسيير رحلتين مدنيتين داخليتين للطيران الأفغاني اليوم من مطار كابول، إحداهما إلى مزار شريف والثانية إلى قندهار.


وهبطت أربع طائرات قطرية في مطار كابول في الأيام الأخيرة، وهي أولى الطائرات الأجنبية التي تصل العاصمة الأفغانية منذ انسحاب آخر القوات الأمريكية من المطار واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها عليه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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