الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

فلس الريف يزود 327 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون دينار

المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

الملك يلتقي ملك إسبانيا اليوم في مدريد

اكتشاف العامل المسبب للكوليرا في منطقة نيكولاييف الأوكرانية

ديوان الخدمة يُعلن عن وظائف في الضمان - رابط التقديم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

الدولار يرتفع بعد أسبوع حافل للبنوك المركزية

الإثنين، 19-06-2023 10:24 ص

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

648ff5ba42360451f53907d3


الوكيل الإخباري- أعلنت قطر والإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الاثنين.

وجاء في بيان نشرته صحيفة "الراية" القطرية أنه "انطلاقا من اتفاق العلا، أكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

بدورها، أفادت وكالة "وام" الإمارتية بأنه "انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023. 

ويؤكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

يذكر أنه في مارس 2014 سحبت كلا من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفراءها لدى قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي.

في 5 يناير 2021، أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة أو استهداف أمنها، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6490058d4c59b757843351a0

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

219888_0

رئيس «فاغنر»: عودة 32 ألف سجين سابق إلى روسيا بعد تجنيدهم بأوكرانيا

220196

وزارة الدفاع الروسية: أنقذنا 68 راكباً من سفينة في المتوسط

6490041c42360448fa32a0ca

المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

648ff3674c59b73af16fdb75

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

image - 2023-06-19T105004.445

أوكرانيا تبدأ حصاد الحبوب لعام 2023

أخبار متعلقة
647dd6634236044b5b62f197

انتخاب وزير قطري لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة

6477e7cc4c59b7342d267a17

الإمارات.. خطة جديدة لإنشاء نخلة كبرى في دبي- صور وفيديو

w

الشيخ تميم يهنئ أردوغان

6469de7c4236041c6a2fb9a0

أميرة قطرية تحدد الشخص الجالس على مقعد بلادها أثناء كلمة الأسد في قمة جدة

1684583599994

قطر تؤكد عدم تعرض دبلوماسييها لأي سوء نتيجة اقتحام سفارتها بالخرطوم

64687d794c59b70bb656f7e6

لماذا غادر أمير قطر القمة العربية فجأة؟