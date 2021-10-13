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الأربعاء، 13-10-2021 10:39 م

قلق أممي حول تأثير الصراع على المدنيين باليمن

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الوكيل الاخباري - دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أطراف الصراع في اليمن إلى ضمان حماية المدنيين وتوفير ممر آمن للخروج من مناطق الصراع، في الوقت الذي تتواصل المعارك الضارية، في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.

وصرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الاشتباكات تصاعدت خلال الأسابيع الماضية وفقا للزملاء الإنسانيين، ولفت إلى أن هذا التصعيد يحمل تأثيرا مدمرا بشكل متزايد على المدنيين، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

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