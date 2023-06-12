لبنان يطالب الأمم المتحدة بوقف الخروقات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري - طالبت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، ووقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية.

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وأبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي هذا الطلب الى القائد العام للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، للبحث في التحضيرات لتجديد الأمم المتحدة ولاية "اليونيفيل".



وأكد تمسك لبنان بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وعدم التفريط بها.



وكانت المنطقة الجنوبية شهدت مواجهات خلال اليومين الماضيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين لبنانيين.

بترا