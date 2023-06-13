الأمم المتحدة تحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وطالب بإنشاء هئية تنظيمية.



وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي بنيويورك، أمس الاثنين "أجراس الانذار بشأن أحدث أشكال الذكاء الاصطناعي - الذكاء الاصطناعي التوليدي - تصم الآذان الآن".

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة "لقد طالب العلماء والخبراء العالم بالتحرك وإعلان أن الذكاء الاصطناعي هو خطر وجودي على البشرية يتساوى مع خطر الحرب النووية. ولابد أن نأخذ تلك التحذيرات مأخذ الجد".



وقدم جوتيريش ورقة موقف تحتوي على مقترحات الأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي في سائر أنحاء العالم، وأعلن عن خطط لانشاء هئية استشارية رفيعة المستوى خاصة بهذه القضية.



وقال أيضا إنه يؤيد إنشاء هيئة تنظيمية، لكن لا يمكنه إنشاؤها بمفرده، حيث أن ذلك يمكن أن يتم فقط من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.



وأشار جوتيريش إلى أن مثل هذه الهيئة يمكن أن تكون على شاكلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

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