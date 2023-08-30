كتاب: بايدن يعترف سرا بأنه يشعر "بالتعب"

الوكيل الإخباري - وسط جدل حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما) أكبر من أن يصبح رئيسا أو يكمل فترة ولاية ثانية فعالة، كشف كتاب جديد أن بايدن اعترف سرا بأنه يشعر "بالتعب".



كتب فرانكلين فوير في كتابه "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا": "كانت سنوات عمره المتقدمة عائقا، إذ حرمته من الطاقة اللازمة لإلقاء حضور عام قوي أو القدرة على استحضار اسم بسهولة.. كان من اللافت للنظر أنه لم يعقد سوى عدد قليل جدا من الاجتماعات الصباحية أو ترأس عددا قليلا جدا من المناسبات العامة قبل الساعة العاشرة صباحا. عكست شخصيته العامة التدهور الجسدي وضعف القدرات العقلية مع مرور الوقت، وهو ما لا يمكن لأي نظام غذائي أو تمرين أن يقاومه".

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وكشف أنه "في السر، كان يعترف (بايدن) أحيانا بأنه يشعر بالتعب".

وفيما لم يذكر فوير مصدرا لتصريحات بايدن الخاصة التي تم الإبلاغ عنها، لكن وفقا لدار النشر Penguin Random House، فإن الكتاب يعتمد على "الدائرة الداخلية الضيقة من المستشارين الذين أحاطوا ببايدن لعقود من الزمن".

RT