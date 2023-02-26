كرواتيا تجهز مروحيات قديمة لتسليمها لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- بدأت السلطات الكرواتية الاستعدادات لتسليم 12 مروحية من طراز "مي-8 إم تي في1" واثنتين من طراز "مي-8" لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة Jutarnji List الكرواتية نقلا عن مصادرها.

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وذكرت الصحيفة أمس السبت أن المروحيات قد تم إخراجها من قوام القوات المسلحة الكرواتية، والآن تجري إزالة إشارات الانتماء من هياكلها وإعدادها للنقل عبر بولندا.



من المفترض أن تكون المروحيات جاهزة للتسليم في غضون عشرة أيام، بينما سيتم تفكيك سبعة منها لنقلها على شكل أجزاء برا، حسب الصحيفة.



وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، محذرا "الناتو" من "اللعب بالنار".

روسيا اليوم