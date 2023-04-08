السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

للأردنيين.. مراكز فحص كورونا مجانا - أسماء

الحكومة توضح حول توفر الدواجن في السوق المحلي

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

قتيل و7 إصابات في عملية فدائية بتل أبيب واستشهاد المنفذ

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن في هذا الموعد

العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل منزله في الزرقاء

بعد ضجة "قطة" الشيخ الجزائري.. فتوى حول السؤال الذي شغل القراء

وسائل إعلام إسرائيلية: حماس تحرج "إسرائيل" المربكة والضعيفة

مستوطنون يحرقون بيوتا بلاستيكية في فروش بيت دجن قرب نابلس

بلدية المفرق الكبرى ترفد مكتبة الناشئين بأجهزة حديثة ومتطورة لدعم روادها

السبت، 08-04-2023 01:23 ص

كمبوديا ترحل 19 يابانيا يشتبه بتورطهم في جرائم عبر الإنترنت

64303a514236045f3a431d09


الوكيل الإخباري - تعتزم كمبوديا ترحيل 19 يابانيا إلى بلادهم، بعد اعتقالهم في يناير الماضي للاشتباه بضلوعهم في عمليات احتيال منظمة عبر الهاتف.  

وأوضح المتحدث باسم شرطة الهجرة في البلاد أن السفارة اليابانية في كمبوديا تجري ترتيبات إعادتهم، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد.

اضافة اعلان


وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (إن.إتش.كيه) بأن شرطة طوكيو حصلت على مذكرات اعتقال بحق تسعة عشر يابانيا، للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيال هاتفية من كمبوديا تستهدف أشخاصا في اليابان.


وقالت (إن.إتش.كيه) إن السلطات الكمبودية التي فتشت غرف الفنادق الخاصة بالمشتبه بهم "اكتشفت قائمة بأسماء مواطنين يابانيين يعتقد أنهم كانوا مستهدفين في مخطط احتيال".


جرى احتجاز اليابانيين التسعة عشرة في مدينة سيهانوكفيل جنوبي البلاد، في 24 من يناير الماضي، وأرسلوا إلى العاصمة بنوم بنه، حيث ظلوا قيد الاحتجاز بعد التحقيق معهم من قبل وزارة الداخلية.


وقالت الشرطة في سيهانوكفيل في حينه إنها فتحت القضية بعد أن تم إبلاغها عبر خط ساخن لمكافحة الجريمة أن نحو عشرين يابانيا محتجزون هناك للاشتباه في أنهم كانوا يمارسون الابتزاز من أجل الحصول على نقود.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d69c8076-251561-2080737324

اليونيفيل: نواصل الاتصالات للحد من التوتر على طول الخط الأزرق الحدودي

البرلمان-العربي

البرلمان العربي يدعو لتقديم المزيد من الرعاية للأيتام

643098494236045e0e4cedfa

صفارات الإنذار تدوّي في 8 مقاطعات أوكرانية

image (23)

بيونغ يانغ تختبر أسلحة استراتيجية تحت الماء

image (22)

الصين تعزز إرسال السفن الحربية إلى محيط تايوان

GettyImages-1229277484_0

اختلست ربع مليار دينار.. السجن 12 عاما لمديرة مصرف عراقي

أخبار متعلقة
_106074594_901ffefb-cab5-44b5-9f7d-c9b214926cc1

إغلاق الحسابات البنكية لأشخاص يشتبه بأنهم يعيشون بشكل غير قانوني ببريطانيا

image (81)

حريق يدمر جزءاً من مقر ملك كمبوديا

image (72)

كييف تتسلّم أول منظومة «باتريوت» وسط اشتداد المعارك

image (71)

النرويج تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتي دفاع جوي من طراز "ناسامس"

640b2ad64236047b1438409f

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

869

قطر تلزم منافذ البيع بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني