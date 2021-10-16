السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 11:28 ص

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

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الوكيل الاخباري- قالت مدينة إيكالويت الواقعة في شمال كندا إن نتائج الفحوص بالمختبرات أكدت تلوث إمدادات المياه بأنواع من الزيوت.

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وأوضحت إيمي الجرسما، كبيرة المسؤولين الإداريين في إيكالويت، أن تحليل عينات من أحد خزانات المياه بالمدينة وجد "مستويات عالية للغاية من مكونات الوقود المختلفة" وأن من المرجح أن يكون هذا الوقود السولار أو الكيروسين.

وتحدث سكان إيكالويت، عاصمة إقليم نونافوت الواقع في أقصى شمال كندا، عن روائح زيوت في المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم يُعرف مصدر ذلك.

وأعلنت المدينة حالة الطوارئ، وطالبت السكان بالتوقف عن استخدام مياه المدينة للشرب والطهي. وقالت المدينة إن المياه لن تكون آمنة حتى بعد الغليان.

ويشتبه المسؤولون بأن الزيوت دخلت خزانات المياه من التربة أو من المياه الجوفية، وتقوم سلطات المدينة حاليا بإفراغ المياه من الخزانات لإجراء مزيد من الاختبارات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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